Петропавловск-Камчатский, , 05:07 — REGNUM За незаконную добычу и содержание кречетов, занесённых в Красную книгу РФ, возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Камчатки. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как следует из сообщения, члены организованной группы из троих человек с ноября и до момента задержания 3 декабря незаконно приобрели и содержали 21-го кречета, относящегося к виду отряда соколообразных, занесённых в Красную книгу РФ. Для этого подозреваемые использовали квартиру в районе улицы Терешковой и гараж в районе улицы Войцешека в Петропавловске-Камчатском.

Предполагаемый ущерб государству в результате преступных действий подозреваемых оценивается в сумму более 23 млн рублей.

В отношении задержанных 1950, 1968 и 1970 годов рождения следственное управления СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ».

В выявлении и расследовании преступления принимали участие сотрудники ФСБ РФ по Камчатскому краю и Восточному арктическому району.

Специалистами-орнитологами решается вопрос о выпуске птиц в естественную среду обитания.