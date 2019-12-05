Якутск, , 04:13 — REGNUM В Якутске полиция задержала председателя Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы Марину Семёнову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Липецкой области за взятки и мошенничество судят экс-начальника УФСИН

По версии следствия, Семёнова предлагала за деньги помощь по условно-досрочному освобождению заключенных.

«Задержанная обманным путём похитила денежные средства у троих граждан под предлогом оказания содействия в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы, а также в снятии запрета на въезд на территорию Российской Федерации гражданам СНГ», — пишет Sakhaday.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области пойдёт под суд экс-начальник регионального УФСИН, его обвиняют в получении взятки в 1.5 млн рублей, а также мошенничестве в получении страховки.