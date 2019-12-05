Пекин, , 04:02 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в китайском городе Таншань в 130 километрах от столицы КНР Пекина, сообщает Китайский сейсмологический центр

Сообщается, что сейсмособытие было зафиксировано в 08:02 по местному времени (03:02 по московскому). Эпицентр землетрясения располагался на территории района Фэннань. Глубина очага составила около десяти километров. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Гуанси-Чжуанском районе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Тогда погиб один человек и пятеро получили различные травмы. Также около двух тысяч человек понесли ущерб в результате землетрясения.

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