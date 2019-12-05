Южно-Сахалинск, , 03:27 — REGNUM Пожар на складе со стройматериалами на улице Деповской в Южно-Сахалинске ликвидирован, сообщает пресс-служба сахалинского управления МЧС России.

Сообщается, что площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Спасатели сразу приступили к тушению пожара, узнав, что людей в здании не было. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в течение часа, в этом принимали участие 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря произошел пожар в магазине в Петропавловске-Камчатском. Из-за огня оказались повреждены деревянные конструкции и товар на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не было.

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