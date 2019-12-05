Нуакшот, , 03:04 — REGNUM Не менее 57 нелегальных мигрантов погибли из-за крушения лодки у побережья Мавритании, сообщает агентство AMI со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, группа мигрантов направлялась на лодке к побережью Испании, однако из-за повреждения судно затонуло в 25 километрах от города Наудибу в Мавритании. Спасатели обнаружили тела 57 мигрантов, 74 человека удалось спасти. В то же время Международная организация по миграции отмечает, что в лодке находились 150 человек, из них выжили 83.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября сотрудники итальянской береговой охраны обнаружил тела семерых мигрантов к югу от Сицилии. Погибшие были обнаружены в ходе спасательной операции, начатой после получения сигнала о крушении лодки с нелегалами в этом районе. Всего на борту судна находились 169 человек, из них 149 были спасены.

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