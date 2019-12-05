Благовещенск, , 03:07 — REGNUM В Благовещенске, в аквапарке «Плаза» произошёл несчастный случай, в результате которого чуть не утонул ребёнок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мальчик был в аквапарке без родителей, и по неизвестной в настоящее время причине, оказался на дне бассейна. Оказавшиеся рядом взрослые оказали ему первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, которая доставила его в больницу.

«Состояние тяжелое, стабильное, находится в реанимации Амурской областной детской клинической больницы, получает необходимое лечение», — рассказали в областном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, инструкторы-спасатели будут привлечены к ответственности за смерть ребёнка в аквапарке Барнаула.