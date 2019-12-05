Благовещенск, , 02:50 — REGNUM Стрельбой по машине закончилась погоня полицейских за пьяным водителем в Михайловском районе Приамурья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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Инцидент произошёл на автодороге «Крестовоздвиженка — Калинино», где инспекторы ДПС потребовали от водителя, управляющего автомобилем Toyota Sprinter, остановиться, но он не отреагировал и попытался скрыться. Во время погони, после предупредительных выстрелов, было принято решение для остановки автомобиля применить по нему оружие.

За невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке и за управление авто в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит серьёзное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде будут судить бывшего инспектора ДПС, который брал взятки с пьяных водителей.