Щирк, , 02:28 — REGNUM Под завалами обрушившегося из-за взрыва газа трёхэтажного здания на горнолыжном курорте Щирк (юг Польши) могут оставаться восемь человек. Об этом 5 декабря рассказал журналистам представитель местной пожарной службы Яцек Клещевский.

По его словам, в настоящее время идёт тушение пожара и поиск в завалах пострадавших. Пока предполагается, что в обрушившейся гостинице проживало восемь человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше взрыв газа привёл к обрушению трёхэтажного здания на горнолыжном курорте Щирк.

На месте случившегося работают двенадцать пожарных команд, более ста человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за взрыва газа рухнул трехэтажный дом на юге Польши