Петропавловск-Камчатский, , 00:56 — REGNUM Пожар произошел в магазине на проспекте Победы в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание возникло в одноэтажном деревянном здании магазина.

«Огнем повреждены деревянные конструкции магазина и товар на общей площади 100 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в районе происшествия работали и сотрудники ГИБДД, которые перекрыли дорогу для обеспечения проезда пожарной спецтехники, а также энергетики, отключившие кабель. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске. Огнем была охвачена площадь 1200 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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