Одесса, Украина, , 23:58 — REGNUM Списки пострадавших и пропавших без вести при пожаре в колледже в Одессе увеличились до 29 и 13 соответственно, сообщает 4 декабря пресс-служба украинской Нацполиции.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и госпитализации ещё 26, среди которых 11 несовершеннолетних.

При этом до сих пор не установлено местонахождение 13 человек, которые должны были находиться в горящем здании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе 4 декабря из-за пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостиннично-ресторанного бизнеса объявлен двухдневный траур.

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