Санто-Доминго, , 23:59 — REGNUM Ещё 18 граждан России остаются на лечении после ДТП с туристическим автобусом и грузовиком в больнице Доминиканской Республики. Об этом 4 декабря сообщила журналистам представитель туроператора Anex Tour Валерия Ферафонтова.

По данным туроператора, из больницы были выписаны двое российских туристов. Шестеро пострадавших переведены из отделения интенсивной терапии в обычный стационар.

Таким образом, на сегодняшний день на лечении в Доминикане остаются 15 человек в обычном стационаре и три человека в отделении интенсивной терапии.

Напомним, столкновение пассажирского автобуса, в котором 39 российских туристов направлялись в аэропорт, с грузовиком произошло в Доминикане 26 ноября вблизи города Игуэй. ДТП произошло по вине водителя грузовика, врезавшегося в заднюю часть автобуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в больницах Доминиканы после ДТП остаются 19 российских туристов.

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