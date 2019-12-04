Верхняя Пышма, Свердловская область, , 23:56 — REGNUM В Верхней Пышме (Свердловская область) произошёл пожар на территории предприятия «Уралэлектромедь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Загорелось временное модульное сооружение, которое соорудил арендатор заводской площади. Объект не принадлежит заводу.

Пожар удалось локализовать на площади 420 кв.м. в 21:19 по местному времени, и через двадцать минут — к 21:40 — пожарные потушили огонь. Причины возгорания пока неизвестны, сейчас проходит проливка сгоревших конструкций. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика. Пожар достиг площади в 400 кв.м., его удалось потушить за два часа. Никто не пострадал.

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