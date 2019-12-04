Тунис, , 23:36 — REGNUM До 29 человек возросло количество погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Тунисе. Об этом 4 декабря сообщает радиостанция Mosaic FM.

В результате аварии были госпитализированы 17 человек, некоторые находились в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, в больнице скончались три человека. Таким образом число жертв аварии возросло до 29 человек.

В настоящее время в медучреждениях находятся 14 человек в состоянии различной степени тяжести. Состояние шести человек оценивается медиками как критическое.

Авария с пассажирским автобусом произошла в Тунисе 1 декабря. В автобусе, по последним данным, находились 46 пассажиров, которые направлялись на экскурсию в город Айн-Драхма из столицы. Автобус на опасном участке дороги пробил ограждение и упал в овраг. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать превышение водителем скоростного режима на опасном участке пути.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 26 погибших в результате падения в овраг пассажирского автобуса в Тунисе.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв ДТП в Тунисе достигло 26 человек