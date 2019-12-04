Казань, , 23:22 — REGNUM На территории горевшей нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть-Прикамье» обнаружено тело второго погибшего человека, сообщает 4 декабря региональное управление МЧС России.

Второй погибший был найден спасателями ПАСФ «РегионСпас» в 22:27 мск.

Ранее сообщалось об обнаружении одного погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарии во время плановых работ по очистке резервуара произошел пожар.

Огнём была охвачена площадь в 45 квадратных метров. Оба погибших являются рабочими подрядной организации.

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