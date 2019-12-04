Варшава, , 23:16 — REGNUM В Польше из-за взрыва газа обрушилось трехэтажное здание, могут быть погибшие и пострадавшие, 4 декабря передает агентство Reuters.

Взрыв произошел на юге Польши, на горнолыжном курорте Щирк. Известно, что в обрушившемся здании проживали восемь человек.

Пока неясно, пострадал ли кто-либо от взрыва и есть ли люди под завалами. В тушении огня и спасательных работах принимают участие 12 пожарных команд.

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