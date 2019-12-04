Ростов-на-Дону, , 23:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону в отношении троих подростков 16 лет возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетних подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п. «а», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 декабря.

По предварительным данным, трое 16-летних подростка применили насилие к своему приятелю и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали 3 тыс. рублей. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия.

«В настоящее время несовершеннолетние установлены и допрошены. В отношении них избраны меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми», — уточнили в ведомстве.