Новочеркасск, Ростовская область, , 23:04 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 декабря.

Из материалов проверки следует, что трагедия произошла в Новочеркасске. Мужчина во время работы на строящемся объекте, расположенном на улице Фрунзе, упал с высоты восьмого этажа. Рабочий погиб на месте.

Следователи восстанавливают картину произошедшего. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» продолжается.