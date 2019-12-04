Екатеринбург, , 23:11 — REGNUM В некоторых муниципалитетах Свердловской области сильно увеличилось количество аварий со смертельным исходом. Об этом сообщает «Новый день».

Цифры назвали на совещании при уральском полпреде Николае Цуканове по реализации нацпроектов в регионе.

Обнаружилось, что в Кушве число смертельных ДТП возросло на 150%, в Талице — на 140%, а в Качканаре — на 60%. А в Арти выросло число обычных аварий без учёта смертности — на 42%.

Впрочем, отметил свердловский вице-губернатор Павел Креков, в целом смертность в ДТП снизилась на 10% в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале зафиксировали рост числа аварий на 20% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за указанный срок произошло 1309 ДТП.

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