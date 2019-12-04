Андижан, Узбекистан, , 22:36 — REGNUM Взрыв в многоэтажном доме в города Андижане произошел из-за оставленного газового насоса, в результате чего образовавшаяся в квартире в большом количестве газо-воздушная смесь возгорелась и произошёл пожар, сообщает МВД республики.

Сообщается, что в результате пожара были повреждены 8 квартир многоэтажного дома, 11 жителей дома с отравлениями термодеструктивными продуктами были доставлены в медицинское учреждения.

«Среди пострадавших 3 несовершеннолетних. Жертв среди пострадавших нет. По данному факту ведется доследственная проверка», сообщает ведомство.

Ранее МЧС Узбекистана сообщило, что пострадавших в результате взрыва нет, а жители дома «отделались испугом»

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