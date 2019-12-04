Пекин, , 22:34 — REGNUM До 12 человек возросло количество жертв при обрушении строящегося автомобильного тоннеля на юго-западе Китая. Об этом 4 декабря сообщает издание Paper.

В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела 12 из 13 рабочих, находившихся в тоннеле в момент обрушения. Один человек госпитализирован с травмами. Спасательная операция на месте происшествия завершена.

ЧП произошло вечером 26 ноября около 18:00 по местному времени в городе Линьцан в провинции Юньнань. Под обломками строящегося тоннеля оказались 13 рабочих.

Для поиска выживших применялось специальное оборудование и служебные собаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-под завалов тоннеля удалось извлечь пятерых рабочих, но четверо из них позднее скончались.

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