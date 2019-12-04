Тбилиси, , 21:57 — REGNUM Проезд в Тбилисском метрополитене в последнее время стал для пассажиров своего рода испытанием на прочность, так как участились различные ЧП. То пассажир упал на рельсы и погиб под не успевшим затормозить поездом,то подвесной потолок обрушился на головы пассажирам, то случился пожар на одной станции, то загорелась проводка уже на другой станции.

4 декабря вечером, когда только начинался «час пик», прекратилось движение поездов в направлении станции метро Варкетили — конечной станции метрополитена. Причиной стало задымление электропроводки, в связи с которым находившиеся на перроне пассажиры были эвакуированы, а вход на станцию закрылся.

Станция возобновила работу спустя почти полчаса, в течение которых техническая служба проводила восстановительные работы.

Ранее подобный инцидент произошел на Сабурталинской ветке метрополитена, а до этого загорелись провода на подъезде к станции метро Гоциридзе. Причиной в администрации метрополитена называют устаревшую электропроводку, а мэрия Тбилиси обещает, что после окончания работ по реабилитации метрополитена он будет работать исправно и безопасно.

Работы по реабилитации проводятся в ночные часы, в связи с чем с 1 июля текущего года и до 1 июля 2020 года метрополитен закрывается на 1 час раньше обычного, в 23:00 часов по местному времени. Но на заседании правительства столицы 4 декабря мэр Каха Каладзе обронил, что работы по реабилитации метрополитена затягиваются. Причин и сроков он не уточнил.