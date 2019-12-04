Москва, 4 декабря 2019, 21:27 — REGNUM Тело женщины выловили спасатели из Москвы-реки в южной части города Москвы. Об этом 4 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Погибшую извлекли из воды в районе Нагатинского затона на плотине на улице Гурьянова.
Обстоятельства смерти женщины устанавливаются. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел двоих рыбаков, пропавших на озере Джандари в Грузии.
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