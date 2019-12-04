Москва, , 21:27 — REGNUM Тело женщины выловили спасатели из Москвы-реки в южной части города Москвы. Об этом 4 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Погибшую извлекли из воды в районе Нагатинского затона на плотине на улице Гурьянова.

Обстоятельства смерти женщины устанавливаются. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел двоих рыбаков, пропавших на озере Джандари в Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии обнаружили тела пропавших рыбаков