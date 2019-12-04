Новосибирск, , 20:40 — REGNUM Два человека пострадали при пожаре в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Информация о возгорании в жилом многоквартирном доме в Ленинском районе на ул. Невельского поступила спасателям около 21:34 (17:34 мск). Пожар произошёл в квартире на первом этаже, площадь возгорания составила 20 кв. м.

В квартире были обнаружены двое пострадавших, они находились в крайне тяжёлом состоянии и были экстренно госпитализированы. Из дома было эвакуировано шесть человек, часть жильцов от эвакуации отказалась. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 21:52 (17:52 мск).

Сообщается, что источником возгорания стали личные вещи хозяев квартиры. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

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