Одесса, Украина, , 20:26 — REGNUM До 24 человек выросло число пострадавших в результате пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает 4 декабря газета «Пушкинская» со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

По утверждению издания, из 24 пострадавших 13 являются студентами, 10 из которых — несовершеннолетние.

Пострадавшие доставлены в городские больницы. Часть из них госпитализирована с ожогами, часть с различными травмами, также есть отравившиеся угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара, произошедшего 4 декабря в колледже в Одессе, 10 человек внесены в списки пропавших без вести.

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