Кострома, , 19:53 — REGNUM В костромском областном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования заболели несколько пациентов и врачей, — сообщает ТРК «Кострома».

Предварительный диагноз — «ротовирусная инфекция», он же — «кишечный грипп». В центре находятся три отделения, насколько успела распространиться инфекция, пока не ясно.

В больнице принимают противоэпидемические меры. Больных в инфекционное отделение не перевели, так как им требуется специальное лечение в травматологии.

В отделениях сейчас работают специалисты Роспотребнадзора. Им предстоит выяснить причины вспышки инфекции.