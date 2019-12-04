Андижан, Узбекистан, , 19:46 — REGNUM В городе Андижан 4 декабря в 14:13 часов в квартире четырёхэтажного дома, произошёл взрыв бытового газа с последующим возгоранием, сообщает МЧС Узбекистана.

«В момент данного инцидента в упомянутой квартире, что расположена на 2-м этаже многоэтажки из жильцов никого не было. Мгновенно, на место происшествия выехали пожарные расчёты, спасатели и кареты скорой помощи», говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что жильцы, проживающие этажами выше и ниже никаких повреждений не получили «и лишь отделались испугом».

«Госпитализация никому не потребовалась. Через считанные минуты после данного инцидента на место происшествия из Ташкента выехала оперативная группа МЧС во главе с первым заместителем министра. По предварительной версии взрыв произошёл из-за утечки газа», сообщает ведомство.