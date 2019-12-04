Милан, Италия, , 20:08 — REGNUM Тысячи банкнот номиналом по сто евро, плывущие в городском канале, увидели жители итальянского города Милана. Об этом 4 декабря сообщает местное издание Milano Today.

Сначала прохожие приняли купюры за обычную нарезанную бумагу. Банкнот, по свидетельствам очевидцев, было столько, что они устилали воду в канале сплошным ковром.

Некоторые прохожие даже собирались прыгнуть в канал и достать купюры, несмотря на то, что температура воздуха была чуть выше нуля. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что купюры были поддельными.

На данный момент остаётся неясным, каким образом и по какой причине купюры в таком количестве попали в канал. Высказывается несколько гипотез, от избавившихся от добычи неудачливых воров до рекламной компании либо художественной акции от неизвестного автора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жителе Москвы, который обвиняется в сбыте поддельных купюр в магазинах розничной торговли в Калуге.

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