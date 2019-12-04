Саратов, , 18:59 — REGNUM Пешеход пострадал в результате наезда на него служебного автомобиля под управлением сотрудника ДПС в Саратове. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Авария произошла около 09:00 (08:00) на улице Мясницкой. Старший инспектор ДПС, находясь за рулём служебного автомобиля ВАЗ-2114, нарушил правила проезда на нерегулируемом пешеходном переходе типа «зебра» и допустил наезд на пешехода, мужчину 1962 года рождения.

Уточняется, что инспектор ДПС в момент инцидента находился на службе. В результате медицинского обследования сотрудника полиции признаков алкогольного опьянения выявлено не было.

В настоящее время по факту ДТП начата служебная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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