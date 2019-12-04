Ялуторовск, Тюменская область, , 18:45 — REGNUM В тюменском Ялуторовске 25-летний гражданин едва не изнасиловал местную жительницу. Жертва смогла вырваться лишь благодаря проходившей рядом женщине, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Инцидент произошёл утром 3 декабря. Пьяный гражданин увидел женщину возле железнодорожных путей и напал. Повалил на землю, несколько раз ударил. В этот момент проходившая рядом прохожая подняла тревогу и засняла его на мобильный телефон.

Полиция нашла его в одном из подъездов. Следователи настаивают на аресте насильника. Идёт расследование.