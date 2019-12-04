Тюмень, , 18:36 — REGNUM Житель Тюмени и двое его сыновей обвинены в незаконном лишении человека свободы. Они удерживали его пять дней, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Вечером 22 ноября обвиняемые заманили жертву в дом на улице Бастрыгина, связали, заклеили скотчем рот и заперли в кладовке. 27 ноября он сумел сбежать, когда его вывели покормить.

Полицейские поймали злоумышленников. Один из них находится под стражей. Идёт расследование. Все обвиняемые целиком признали за собой вину.