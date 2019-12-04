Ростов-на-Дону, , 18:25 — REGNUM Студент Южного федерального университета (ЮФУ) из Эквадора погиб в результате конфликта со студентом из Колумбии в Ростове-на-Дону. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, ЧП произошло на территории общежития, где оба студента проживали на законных основаниях. Между двумя студентами произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Один из участников конфликта нанёс своему оппоненту ранение ножом.

Студент из Эквадора скончался от полученного ранения. По подозрению в убийстве сотрудниками правоохранительных органов был задержан студент из Колумбии. Судом в городе Ростове-на-Дону к подозреваемому применена мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца.

По факту гибели иностранного студента следователями было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

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