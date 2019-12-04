Курган, , 18:22 — REGNUM В Курганской области 37-летний житель Щучанского района привлечён к уголовной ответственности за угрозы полицейскому. Инцидент произошёл в селе Майка, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Вечером 3 декабря пьяный гражданин конфликтовал со своими родственниками. По их вызову к частному дому прибыла участковая уполномоченная полиции. Когда она находилась в этом доме, гражданин высказывал угрозы в её адрес, держа в руке топор. Также он разбил стёкла в служебной машине полицейской.

Его поймали и доставили в отделение. Следователи настаивают на аресте буяна.