Белгород, , 18:05 — REGNUM Похороны мужчины, погибшего при взрыве газа в посёлке Яковлево Белгородской области, состоятся 5 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Яковлевского городского округа.

Все затраты на похороны погибшего берёт на себя правительство Белгородской области. Мать мужчины получила 50% ожогов тела и находится в областной клинической больнице Святителя Иосафа.

4 декабря 34 жильца разрушенного дома №102 на улице Шаландина получили материальную помощь на текущие расходы в размере 30 тысяч рублей. Выплаты по утере имущества произведут в течение недели.