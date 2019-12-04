Москва, 4 декабря 2019, 17:49 — REGNUM Историю о том, что Россия может быть причастна к убийству гражданину Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, стали раскручивать после того, как получили «отмашку из-за океана», считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме расценили как недружественный шаг объявление персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений в якобы причастности России к убийству гражданина Грузии.
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