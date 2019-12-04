Белгород, , 17:48 — REGNUM Острая коронарная недостаточность стала причиной смерти рядового солдата-срочника, проходившего военную службу в белгородской части, сообщили 4 декабря в пресс-службе губернатора и правительства региона. Официальное заключение выдало Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы.

По заявлению властей, 29 ноября в расположении роты умер военнослужащий из Ставропольского края, проходивший срочную службу в Белгородской войсковой части №20 925. В военном следственном отделе Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону по факту смерти военнослужащего начата доследственная проверка. Установлено, что в день трагедии во время занятий на спортивной площадке военнослужащий спрыгнул с турника, сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.

30 ноября судебно-медицинский эксперт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы» дал заключение о причине смерти — острая коронарная недостаточность. Фактов физического воздействия, насильственных действий на теле и внутренних органах молодого человека медики не выявили.

По данным издания «КП — Северный Кавказ», родители погибшего солдата отказываются верить в естественную смерть. По словам отца, в первый же день службы солдата заставили мыть туалеты, он отказался. Семья не владеет никакой информацией о ходе расследования.