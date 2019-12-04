Псков, , 17:35 — REGNUM В Пскове детский дорожный травматизм в ноябре 2019 года увеличился на 33%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре города, об этом было заявлено на координационном совещании по ситуации с уличным освещением в областном центре.

Начальник городского управления ГИБДД Владимир Папорт сообщил, что в ноябре общее количество аварий в Пскове уменьшилось, но возросло число погибших в них людей — в результате ДТП умерли восемь человек.

Рост травматизма, в том числе детского, дорожные инспекторы связывают и с недостаточной освещённостью городских улиц.

«Хотелось бы, чтобы решению этой проблемы было уделено самое пристальное внимание, так как в городе немало нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных возле школ и детских садов. Оставаясь неосвещенными, они представляют большую потенциальную опасность для пешеходов», — подчеркнула глава Пскова Елена Полонская.

Сейчас в городе работают две бригады энергетиков. Полностью решить проблемы с освещённостью улиц Пскова намереваются к Новому году.