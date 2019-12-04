Москва, , 17:26 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель расшаркивается перед американцами и англичанами, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с другим гостем передачи, который сравнил убийство в Германии гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили с заграничными операциями израильских спецслужб.

«Россия не «Моссад». Мы не ведём себя, как «Моссад». К моему глубочайшему сожалению, — сказал Делягин. — Но тем не менее здесь такие аналогии неуместны. Что произошло в Германии? Человек убил гражданина Грузии. С августа немецкая полиция говорит: «Ребята, это уголовка». Но в декабре месяце МИД Германии говорит: «Нам плевать на нашу собственную немецкую полицию — это не уголовка, это Россия, высылаем её дипломатов». Соответственно, Меркель пошла по Скрипалям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Sueddeutsche Zeitung, власти ФРГ не планируют призывать прочие страны Запада к высылке российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии в Берлине.

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