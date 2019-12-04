Москва, 4 декабря 2019, 17:26 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель расшаркивается перед американцами и англичанами, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с другим гостем передачи, который сравнил убийство в Германии гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили с заграничными операциями израильских спецслужб.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Sueddeutsche Zeitung, власти ФРГ не планируют призывать прочие страны Запада к высылке российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии в Берлине.
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