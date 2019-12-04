Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Сотрудники Санкт-Петербургского городского суда и четырёх районных судов вернулись к работе после завершения проверки сообщения о «заминировании». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, в различные заведения города на Неве третий день подряд поступают сообщения об угрозе взрывов. Как и на минувшей неделе, злоумышленники срывают работу государственных учреждений заявлениями о заложенных взрывных устройствах и требованием заплатить выкуп размером в 120 биткоинов (более 57 млн рублей).

Уже «по традиции» сегодня первыми сообщения о «минировании» получили ряд районных судов, а также 57 школ, лицеев и гимназий города.

Первым был эвакуирован Петродворцовый районный суд, затем Санкт-Петербургские городской, Октябрьский, Невский, Смольнинский. Также ненадолго эвакуировались Выборгский, Сестрорецкий и Фрунзенский суды, но к 15:30 они вернулись к работе.

«Невский и Санкт-Петербургский городской суд возвращаются к работе. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — отметили в судебной пресс-службе.

Добавим, что на их проверку понадобилось около трёх часов.

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