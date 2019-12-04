Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:23 — REGNUM В администрацию Центрального района Новокузнецка, местный отдел Роспотребнадзора и Лечебно-исправительное учреждение № 16 в Абагуре накануне, 3 декабря, с обысками нагрянули силовики. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на депутата Горсовета Евгения Смехнова.

Как пишет СМИ, его тоже допросили, так как он первый, кто рассказал, что в Кондому сливают опасные отходы с туберкулёзной колонии.

«Даже не ожидал, что этой проблемой заинтересуются. Ведь я обращался в различные инстанции и получал одни отписки, — рассказал Смехнов. — Надеюсь, на этот раз работа будет проведена ответственно».

Как пишет «Кузпресс», в ноябре был задержан начальника «туберкулёзной зоны» (ЛИУ-16) в Абагуре. По версии следствия, с января 2017 года по март 2019 года между ЛИУ — 16 ГУФСИН России по Кузбассу и подрядными организациями заключены госконтракты на откачку жидких бытовых отходов. Но фактически работы не проводились, а оплата работ производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам с недостоверными сведениями.