Тверь, , 17:22 — REGNUM Суд вынес решение по уголовному делу в отношении двух участников ОПГ, занимавшейся кражей товаров из железнодорожных составов. Ранее оба фигуранта заключили досудебное соглашение, а потому дело рассматривалось в особом порядке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 4 декабря.

Перед судом предстали машинист локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги и местный житель, оба признаны виновными по статьям о краже и участии в ОПГ. В соответствии с материалами дела, подсудимые в составе ОПГ похищали товары из контейнеров, перевозимых по железной дороге.

Приговором суда одному подсудимому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, второму — три года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Всего по делу проходит 40 участников преступного сообщества, в том числе — работники Октябрьской железной дороги: руководители диспетчерского центра управления перевозками, локомотивная бригада и охрана поезда. Пятеро дали признательные показания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тверской области начался суд по делу о «железнодорожной ОПГ»