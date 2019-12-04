Москва, , 17:16 — REGNUM Рассуждая об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, не следует проводить аналогии с делом об отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я надеюсь, что удастся минимизировать этот скандал с немцами. Я надеюсь, что этот скандал не выйдет на уровень дела Скрипалей. И самое главное, когда говорят, что грузинский гражданин [то не следует забывать, что] это бывший ичкерийский боевик. За ним тянется очень длинный и неоднозначный след, — сказал Юсин. — Он в своё время вывел боевиков в Грузию. Здесь скорее должны быть аналогии не с делом Скрипаля, а с акциями, которые «Моссад» в своё время устраивал в Европе, где тоже всякие нехорошие радикалы, связанные с исламистами, находили убежище».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон-грата в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром чеченских боевиков. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что данная мера была принята в связи с тем, что в причастности к убийству подозревают «российские власти».

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