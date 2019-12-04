Москва, 4 декабря 2019, 17:16 — REGNUM Рассуждая об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, не следует проводить аналогии с делом об отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон-грата в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром чеченских боевиков. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что данная мера была принята в связи с тем, что в причастности к убийству подозревают «российские власти».
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