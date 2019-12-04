Калуга, 4 декабря 2019, 18:10 — REGNUM Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в центре Калуги. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области.
Авария произошла около 10:15 по местному времени в центре города на перекрёстке улиц Марата и Достоевского. По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика Mercedes не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем Toyota, которым управлял водитель 1957 года рождения.
Оба транспортных средства продолжили движение по инерции и протаранили 10 автомобилей, стоявших на парковке на улице Марата.
В результате ДТП пострадал один человек, водитель автомобиля Toyota, он получил травмы разной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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