Калуга, , 18:10 — REGNUM Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в центре Калуги. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области.

Авария произошла около 10:15 по местному времени в центре города на перекрёстке улиц Марата и Достоевского. По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика Mercedes не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем Toyota, которым управлял водитель 1957 года рождения.

Оба транспортных средства продолжили движение по инерции и протаранили 10 автомобилей, стоявших на парковке на улице Марата.

В результате ДТП пострадал один человек, водитель автомобиля Toyota, он получил травмы разной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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