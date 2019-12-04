Архангельск, , 17:05 — REGNUM Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему участковому Геннадию Осотову. Мужчина признан виновным в халатности, которая привела к смерти женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Осотов, будучи участковым, регулярно принимал жалобы от женщины, которую избивал сожитель и угрожал ей убийством. Однако никаких действий страж прядка не предпринимал. 23 июня 2017 года во время очередной ссоры преступник жестоко избил сожительницу. Она скончалась от полученных травм.

Убийца был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет 2 месяцев строгого режима. А вот экс-участковый Осотов по решению суда получил условное наказание, сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе на 2 года.