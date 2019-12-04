Петрозаводск, , 17:06 — REGNUM В Петрозаводске уличный рекламный щит упал во время демонтажа и едва не убил проходящего мимо прохожего. К расследованию инцидента уже подключился Следственный комитет РФ.

Как сообщает «Карелинформ», видеозапись инцидента, произошедшего 3 декабря на улице Правды, появилась в социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи запечатлено, как сотрудник подрядной организации в одиночку занимается демонтажем металлической конструкции, не удосужившись выставить ограждение. В то время, когда по тротуару шел человек, щит рухнул, прохожий успел увернуться.

Эти кадры увидели в Следственном комитете РФ.

«По данному факту Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Республике Карелия в кратчайшие сроки организовать проверку и при наличии оснований принять по её результатам процессуальное решение», — сообщила 4 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко.