Зеленоград, , 16:52 — REGNUM Обстоятельства гибели женщины-инспектора по безопасности выясняют следователи в Зеленограде. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по городу Москве.

Инцидент произошёл днём 4 декабря во время проверки инспектором безопасности проведения работ в лесопарке на территории Зеленограда.

На женщину-инспектора упало спиленное дерево, она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Ведётся расследование.

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