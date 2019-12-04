Зеленоград, 4 декабря 2019, 16:52 — REGNUM Обстоятельства гибели женщины-инспектора по безопасности выясняют следователи в Зеленограде. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по городу Москве.
Инцидент произошёл днём 4 декабря во время проверки инспектором безопасности проведения работ в лесопарке на территории Зеленограда.
На женщину-инспектора упало спиленное дерево, она скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Ведётся расследование.
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