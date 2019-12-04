Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес решение по уголовному делу в отношении начальника участка строительной фирмы, подозреваемого в нарушении правил безопасности при строительстве Макаровского моста, повлекшее по неосторожности смерть рабочего (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд по ходатайству следственных органов прекратил уголовное преследование в отношении обвиняемого, назначив ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Отметим, что обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и компенсировал потерпевшим моральный вред.

Напомним, что трагический инцидент произошёл 15 сентября 2018 года. В тот день начальник участка допустил к обслуживанию автокрана необученного стропальщика, который во время работы получил поражение током и погиб на месте от травм.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент во время строительства Макаровского моста произошёл 25 июля 2019 года. В тот день во время строительных работ стрела автокрана задела линию электропередачи. В результате произошло возгорание машины, в кабине которой погиб крановщик.

В начале сентября по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

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