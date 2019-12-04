Краснодар, , 16:33 — REGNUM 35-летний мужчина погиб под поездом в Краснодаре, на 129 км перегона Пашковская-Краснодар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте 4 декабря.

По данным следственных органов, трагедия произошла около 18:50 3 декабря на 129 км, пикет 5, железнодорожного перегона «Пашковская-Краснодар сортировочный», расположенном в черте города Краснодара. На теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для железнодорожного травмирования.

Проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.