Краснодар, , 16:28 — REGNUM 37-летняя жительница Анапы, убившая собственную четырёхлетнюю дочь, признана невменяемой. В ближайшее время она предстанет перед судом для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 4 декабря.

Трагедия произошла 14 апреля в станице Гостагаевской. По версии следствия, женщина с дочкой находились в гостях у знакомых. Она вышла вместе с ребёнком во двор и ударила девочку ножом, в результате девочка скончалась на месте. После этого женщина вернулась в дом и сообщила хозяевам о том, что сделала.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направлены в суд.