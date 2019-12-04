Белгород, 4 декабря 2019, 16:24 — REGNUM Сотрудники Росгвардии и МЧС помогают выносить уцелевшие вещи из повреждённого дома в посёлке Яковлево Белгородской области. По словам секретаря Совета безопасности Белгородской области Олега Мантулина, осталось две квартиры, жильцам которых необходимо вернуться в дом за документами.
Представители спецслужб в целях безопасности первыми заходят в повреждённые помещения. Под их контролем собственники могут забрать уцелевшие вещи.
Яковлевский ГОК выплатит по 500 тысяч рублей за утраченное имущество на каждую квартиру, летом 2020 года региональные власти готовы предоставить собственникам равноценное жильё в новом строящемся доме.
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