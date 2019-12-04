Белгород, , 16:24 — REGNUM Сотрудники Росгвардии и МЧС помогают выносить уцелевшие вещи из повреждённого дома в посёлке Яковлево Белгородской области. По словам секретаря Совета безопасности Белгородской области Олега Мантулина, осталось две квартиры, жильцам которых необходимо вернуться в дом за документами.

Представители спецслужб в целях безопасности первыми заходят в повреждённые помещения. Под их контролем собственники могут забрать уцелевшие вещи.

«Люди сами туда не заходят, потому что есть риски обрушения, мы не позволим вам рисковать», — подчеркнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Яковлевский ГОК выплатит по 500 тысяч рублей за утраченное имущество на каждую квартиру, летом 2020 года региональные власти готовы предоставить собственникам равноценное жильё в новом строящемся доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшим от взрыва под Белгородом предложат равноценное жильё