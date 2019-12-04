Белгород, , 16:01 — REGNUM Официальная версия взрыва в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области — повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования. Об этом сообщил начальник регионального следственного управления СКР Станислав Захаров.

«Официальная версия случившегося — взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования», — сказал он на встрече с пострадавшими.

Он уточнил, что очаг инициации находился в квартире на первом этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в жилом доме произошел вечером 3 декабря. В результате произошло обрушение стены дома, один человек погиб, еще шестеро пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники МЧС РФ завершили разбор завалов. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники Следственного комитета РФ.

Читайте также: Взрыв газа и обрушение стены в жилом доме под Белгородом — все новости